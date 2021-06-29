Дешам: футболисты сборной Франции показали необычную для себя слабость в матче Евро

БУХАРЕСТ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Франции продемонстрировали неприсущую для себя слабость в игре 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против команды Швейцарии. Такое мнение высказал главный тренер французской команды Дидье Дешам, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ночь на вторник команда Швейцарии в Бухаресте в серии пенальти обыграла французов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. Решающий пенальти не смог реализовать Килиан Мбаппе.

"Мы сделали все, что должны были, когда счет стал 3:1. Потом показали слабость, что для нас необычно, проигрывать по пенальти всегда жестоко для команды. Мбаппе невероятно расстроен, как и все игроки", - сказал Дешам.

В четвертьфинале сборная Швейцарии встретится с испанцами, которые ранее в понедельник в дополнительное время обыграли команду Хорватии (5:3). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.