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Евро-2020

Дешам: футболисты сборной Франции показали необычную для себя слабость в матче Евро

В ночь на вторник команда Швейцарии в серии пенальти обыграла французов в игре 1/8 финала чемпионата Европы
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам EPA-EFE/Daniel Mihailescu
Описание
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам
© EPA-EFE/Daniel Mihailescu

БУХАРЕСТ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Франции продемонстрировали неприсущую для себя слабость в игре 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против команды Швейцарии. Такое мнение высказал главный тренер французской команды Дидье Дешам, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В ночь на вторник команда Швейцарии в Бухаресте в серии пенальти обыграла французов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. Решающий пенальти не смог реализовать Килиан Мбаппе.

"Мы сделали все, что должны были, когда счет стал 3:1. Потом показали слабость, что для нас необычно, проигрывать по пенальти всегда жестоко для команды. Мбаппе невероятно расстроен, как и все игроки", - сказал Дешам.

В четвертьфинале сборная Швейцарии встретится с испанцами, которые ранее в понедельник в дополнительное время обыграли команду Хорватии (5:3). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

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