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Евро-2020

Пеле поддержал Мбаппе после поражения сборной Франции в 1/8 финала Евро

Французы в серии пенальти проиграли швейцарцам, Мбаппе не забил решающий 11-метровый удар

ТАСС, 29 июня. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле поддержал нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после поражения команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы против швейцарцев. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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В ночь на вторник команда Швейцарии в Бухаресте в серии пенальти обыграла французов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. Мбаппе не смог реализовать решающий пенальти.

"Выше голову, Килиан! Завтра будет первый день нового путешествия", - написал Пеле.

Мбаппе провел четыре матча на Евро-2020 и отметился одной голевой передачей. 22-летний нападающий выступает за французский ПСЖ, в прошлом сезоне он сыграл за парижский клуб 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 голевых передач. В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
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