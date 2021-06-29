Президент Швейцарии назвал "великой" победу сборной страны над командой Франции

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Швейцарии Ги Пармелен поздравил национальную сборную по футболу с "великой победой" над командой Франции и выходом в четвертьфинал чемпионата Европы. Об этом он написал на своей странице в Twitter .

"Вот это игра! Поздравляю сборную Швейцарии с этой великой победой над чемпионами мира. Так и продолжим!" - отметил Пармелен.

В ночь на вторник команда Швейцарии в Бухаресте в серии пенальти обыграла сборную Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. По ходу второго тайма швейцарцы проигрывали с разницей в два мяча (1:3). Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер отразил решающий пенальти, который бил Килиан Мбаппе.

Швейцарцы впервые вышли в 1/4 финала чемпионата Европы. Сборная Франции является действующим чемпионом мира.

В четвертьфинале сборная Швейцарии встретится с испанцами, которые ранее в понедельник в дополнительное время обыграли команду Хорватии (5:3). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.