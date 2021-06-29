Мбаппе извинился за нереализованный пенальти в матче 1/8 финала Евро против швейцарцев

ТАСС, 29 июня. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе извинился за нереализованный пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Швейцарии. Об этом он написал на своей странице в Twitter .

В ночь на вторник команда Швейцарии в Бухаресте в серии пенальти обыграла французов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. Мбаппе не смог реализовать решающий пенальти.

"Очень трудно перевернуть страницу, - написал Мбаппе. - Печаль после вылета огромна, мы не смогли достичь нашей цели. Я сожалею об этом пенальти, хотел помочь команде, но у меня ничего не вышло. Будет трудно уснуть, но таковы риски в этом виде спорта, который я так люблю".

"Я знаю что вы, фанаты, разочарованы, но все равно хочу поблагодарить вас за поддержку и веру в нас. Самое главное - стать еще сильнее перед следующими испытаниями. Поздравляю сборную Швейцарии и желаю ей удачи", - добавил нападающий.

В четвертьфинале сборная Швейцарии встретится с испанцами, которые ранее в понедельник в дополнительное время обыграли команду Хорватии (5:3). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.