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Евро-2020

Мбаппе извинился за нереализованный пенальти в матче 1/8 финала Евро против швейцарцев

Сборная Швейцарии обыграла команду Франции в серии пенальти, нападающий не забил решающий 11-метровый
Ян Зоммер (Швейцария) и Килиан Мбаппе (Франция) EPA-EFE/Vadim Ghirda
Описание
Ян Зоммер (Швейцария) и Килиан Мбаппе (Франция)
© EPA-EFE/Vadim Ghirda

ТАСС, 29 июня. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе извинился за нереализованный пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Швейцарии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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В ночь на вторник команда Швейцарии в Бухаресте в серии пенальти обыграла французов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. Мбаппе не смог реализовать решающий пенальти.

"Очень трудно перевернуть страницу, - написал Мбаппе. - Печаль после вылета огромна, мы не смогли достичь нашей цели. Я сожалею об этом пенальти, хотел помочь команде, но у меня ничего не вышло. Будет трудно уснуть, но таковы риски в этом виде спорта, который я так люблю".

"Я знаю что вы, фанаты, разочарованы, но все равно хочу поблагодарить вас за поддержку и веру в нас. Самое главное - стать еще сильнее перед следующими испытаниями. Поздравляю сборную Швейцарии и желаю ей удачи", - добавил нападающий.

В четвертьфинале сборная Швейцарии встретится с испанцами, которые ранее в понедельник в дополнительное время обыграли команду Хорватии (5:3). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

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