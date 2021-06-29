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Олимпиада в Токио

Сборная России по дзюдо вакцинировалась от коронавируса перед Олимпиадой

Во вторник был объявлен состав команды на Игры в Токио
Директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом журналистам сообщил спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

Во вторник был объявлен состав сборной России по дзюдо на Олимпийские игры.

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"Безопасность сборной и здоровье спортсменов - наш приоритет, уже полтора года применяются самые жесткие правила, - сказал Денисов. - Ребята уже полтора года выступают в системе "пузыря", на базах они сдают тесты, до и после турнира - по три-четыре теста. Мы постоянно следим за их здоровьем. Была проведена вакцинация всей команды, мы подошли к этому вопросу серьезно".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. Турнир по дзюдо состоится с 24 по 31 июля.

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