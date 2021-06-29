Сборная России по дзюдо вакцинировалась от коронавируса перед Олимпиадой

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом журналистам сообщил спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

Во вторник был объявлен состав сборной России по дзюдо на Олимпийские игры.