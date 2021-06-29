Виейра: французские футболисты не заслуживали выхода в четвертьфинал Евро

ТАСС, 29 июня. Сборная Франции не действовала как команда, поэтому не заслужила выхода в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Такое мнение высказал бывший футболист сборной Франции Патрик Виейра в эфире телеканала ITV .

В понедельник сборная Франции в серии пенальти проиграла команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 3:3.

"Я действительно разочарован нашим отношением к игре, не было никакой связи, никакого командного духа. Мы не играли как команда, поэтому не заслуживали выхода в следующую стадию. Хотел бы отметить швейцарскую команду, она показала психологическую силу, осталась верна своему стилю. Я уверен, победила лучшая команда", - сказал Виейра.

В четвертьфинале сборная Швейцарии встретится с испанцами, которые ранее в понедельник в дополнительное время обыграли команду Хорватии (5:3). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.