Лучший бомбардир прошлого сезона ФНЛ Сергеев продлил контракт с "Крыльями Советов"

ТАСС, 29 июня. Лучший бомбардир Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2020/21 Иван Сергеев продлил контракт с самарским клубом "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с нападающим рассчитан на три года.

Сергееву 26 лет, он выступает в составе "Крыльев Советов" с 2020 года. В прошлом сезоне ФНЛ нападающий сыграл 42 матча, забил 40 голов и отдал 7 результативных передач. Сергеев побил рекорд по количеству голов за один сезон во втором по силе дивизионе чемпионата России, ранее принадлежавший нападающему грозненского "Терека" (нынешнее название - "Ахмат") Андрею Федькову, который забил 38 мячей в 2004 году.

В прошлом сезоне "Крылья Советов" заняли первое место в ФНЛ и завоевали право в сезоне-2021/22 сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге. В Бетсити - Кубке России самарская команда дошла до финала, где уступила московскому "Локомотиву" (1:3).