Трефилов поедет на Олимпиаду в Токио в качестве первого вице-президента федерации гандбола

ТАСС, 29 июня. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отправится на Олимпийские игры в Токио в качестве первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР) и сможет делиться с тренерами национальной команды своими наблюдениями и предложениями. Об этом заявил президент ФГР Сергей Шишкарев, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.

Объявлен состав женской сборной России по гандболу для подготовки к Играм в Токио

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Отмечается, что состояние здоровья не позволяет Трефилову работать непосредственно со сборной России.

Руководителем гандбольной делегации назначен генеральный директор ФГР Лев Воронин, главным тренером команды является Алексей Алексеев.

Под руководством Трефилова женская сборная России четыре раза выиграла чемпионат мира и стала победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Пост главного тренера он оставил в начале 2019 года из-за проблем с сердцем.

Женская сборная России на Олимпиаде попала в группу B. Соперницами россиянок станут команды Бразилии, Франции, Венгрии, Испании и Швеции. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.