Поздняков: ОКР и Федерация гандбола России являются надежными партнерами

ТАСС, 29 июня. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков во время рабочей встречи с главой Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым отметил уровень взаимодействия между структурами и подчеркнул, что ОКР и ФГР являются надежными партнерами. Комментарий Позднякова приводит пресс-служба ФГР.
"Я рад тому уровню взаимодействия, который сложился между ОКР и ФГР. Наши организации - надежные партнеры, и я вижу, что у вас все под контролем", - сказал Поздняков.
Президент ФГР Шишкарев отметил, что доволен ходом сборов, которые являются подготовительными перед стартом Олимпийских игр. "Тренировочная работа идет по плану. Комплексная научная группа из Сибирского государственного университета физической культуры и спорта исследовала всех игроков и предоставила подробную аналитику: кто в какой форме, как реагирует на нагрузки, как подвести команду к пику формы в нужный момент. Мы довольны ходом сборов и настраиваем девушек на успешное выступление. При этом понимаем, что все соперники, даже не ставящие высоких целей, будут мечтать обыграть действующих олимпийских чемпионов", - сказал он.
Также Поздняков и Шишкарев обсудили вопросы экипировки и перемещения сборной России и контроль за здоровьем спортсменок.
Женская сборная России на Олимпиаде попала в группу B. Соперниками россиянок станут команды Бразилии, Франции, Венгрии, Испании и Швеции. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.