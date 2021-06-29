Поздняков: ОКР и Федерация гандбола России являются надежными партнерами

"Я рад тому уровню взаимодействия, который сложился между ОКР и ФГР. Наши организации - надежные партнеры, и я вижу, что у вас все под контролем", - сказал Поздняков.

ТАСС, 29 июня. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков во время рабочей встречи с главой Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым отметил уровень взаимодействия между структурами и подчеркнул, что ОКР и ФГР являются надежными партнерами. Комментарий Позднякова приводит пресс-служба ФГР.

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Президент ФГР Шишкарев отметил, что доволен ходом сборов, которые являются подготовительными перед стартом Олимпийских игр. "Тренировочная работа идет по плану. Комплексная научная группа из Сибирского государственного университета физической культуры и спорта исследовала всех игроков и предоставила подробную аналитику: кто в какой форме, как реагирует на нагрузки, как подвести команду к пику формы в нужный момент. Мы довольны ходом сборов и настраиваем девушек на успешное выступление. При этом понимаем, что все соперники, даже не ставящие высоких целей, будут мечтать обыграть действующих олимпийских чемпионов", - сказал он.

Также Поздняков и Шишкарев обсудили вопросы экипировки и перемещения сборной России и контроль за здоровьем спортсменок.

Женская сборная России на Олимпиаде попала в группу B. Соперниками россиянок станут команды Бразилии, Франции, Венгрии, Испании и Швеции. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.