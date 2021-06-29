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Евро-2020

Йоахим Лёв: сборная Германии рассчитывала добиться большего на Евро

Немецкие футболисты уступили англичанам в матче 1/8 финала чемпионата Европы
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв Andy Rain/AP
Описание
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв
© Andy Rain/AP

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии не хотели останавливаться на стадии 1/8 финала чемпионата Европы. Такое мнение высказал главный тренер команды Йоахим Лёв после матча с командой Англии, его комментарий приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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"Это огромное разочарование для всех нас, - сказал Лёв. - Мы надеялись добиться большего на этом турнире и не планировали останавливаться на 1/8 финала. В таких матчах обязательно нужно реализовывать свои моменты, но сегодня у нас не получилось этого сделать".

Для Лёва матч с англичанами стал последним на посту главного тренера, ранее он объявил об уходе из сборной после Евро. Его сменит бывший главный тренер германской "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

Турнир завершится 11 июля.

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