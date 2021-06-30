Соловейчик: российские дзюдоисты подошли к Олимпиаде лидерами европейского рейтинга

Во вторник Федерация дзюдо России (ФДР) огласила состав сборной на Игры в Токио. Российские спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР), в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) они не смогут выступать под флагом страны.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо подошла к Олимпийским играм лидером европейского рейтинга, а по количеству завоеванных лицензий находится в первой тройке с Японией и Францией. Об этом ТАСС рассказал президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик.

"Из европейских стран у России самая лучшая предолимпийская ситуация - россияне отобрались в каждой из 14 весовых категорий. В шести категориях у России оказалось по два кандидата, тренерский штаб делал свой выбор. К примеру, у другого европейского лидера - Франции - на одну лицензию меньше. - сообщил Соловейчик. - База для олимпийского старта хорошая, дальше все зависит от веры наших спортсменов в себя, стремления стать лучшими и удачи".

Соловейчик отметил, что выбор тренеров российской команды был прозрачен. "Тренеры делали свой выбор на основании результатов спортсменов, результатов их личных встреч с лучшими дзюдоистами мира - критерии были всем очевидны, решение было единогласным. В багаже у каждого из членов сборной есть опыт победы над мировыми лидерами татами, есть технико-тактические заготовки, конечно, мы верим в силу их духа".

"Когда россиянам особенно тяжело, они проявляют свои лучшие качества. Сражаться ребятам и девчатам за олимпийские медали придется в стране родоначальников дзюдо, в условиях политических санкций. Все эти факторы, которые в теории могли бы стать препятствием на пути к медалям, должны сработать им на пользу, разбившись о волю к победе и патриотизм российских спортсменов. И, конечно, все знают о профессионализме тренерской команды ФДР", - подчеркнул глава EJU.

На Играх 2012 года в Лондоне российская сборная завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро - две золотые и одну бронзовую медали.