Шевченко: целеустремленность принесла сборной Украины победу над шведами в матче Евро

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Украины проявили целеустремленность в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Швеции, это принесло им победу. Такое мнение высказал главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Ранее сборная Украины со счетом 2:1 в дополнительное время обыграла команду Швеции.

"Мы знали, как наша команда должна играть с первых минут, - сказал Шевченко. - Разработанный нами план хорошо сработал. Труд и целеустремленность позволили нашей команде одержать победу и выйти в следующий раунд. Обе команды сыграли хорошо, это был интересный матч".

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют со сборной Англии. Встреча состоится в Риме 3 июля.

Турнир завершится 11 июля.