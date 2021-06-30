Форсберг: сборная Швеции заслуживала выхода в четвертьфинал Евро

ТАСС, 30 июня. Футболисты сборной Швеции заслуживали попасть в четвертьфинал чемпионата Европы, но пропустили ненужный гол в дополнительное время. Такое мнение после матча 1/8 финала против команды Украины высказал шведский полузащитник Эмиль Форсберг, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Победу украинцам в компенсированное ко второму дополнительному тайму время принес гол нападающего Артема Довбика. Форсберг стал автором забитого мяча в составе сборной Швеции.

"Мы попали в штангу и перекладину, создали большое количество моментов, но пропустили ненужный гол в дополнительное время, - сказал Форсберг. - Мы не должны были вылетать на такой ранней стадии и заслуживали место в четвертьфинале Евро".

Форсберг забил четвертый гол на турнире и делит второе место в списке бомбардиров с французом Каримом Бензема и чехом Патриком Шиком. На первой строчке португалец Криштиану Роналду (5).

Турнир завершится 11 июля.