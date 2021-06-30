Капризов отметил роль одноклубников в получении приза лучшему новичку сезона НХЛ

24-летний Капризов провел первый сезон в НХЛ, по итогам регулярного чемпионата он забросил больше всего шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов по количеству очков (51). Также он стал лидером по шайбам в большинстве (8) и по количеству бросков (157). Помимо Капризова на приз претендовали вратарь "Каролины" Алекс Неделькович и форвард "Далласа" Джейсон Робертсон.

"Я очень рад получить эту награду, став лучшим новичком такой особенной лиги, как НХЛ. Я наслаждался каждым матчем, получал удовольствие от атмосферы в раздевалке, и это большая радость - выступать с такими одноклубниками. Конечно, мне хотелось бы поблагодарить свою команду и одноклубников, без которых эта награда мне бы не досталась. Этот сезон не был простым, но для меня он стал особенным, и я благодарю всех за поддержку", - сказал Капризов.

Среди новичков российский форвард занял третье место по общему показателю полезности (+10). Капризов стал рекордсменом "Миннесоты" по количеству шайб, передач и очков среди новичков. Всего в регулярном первенстве он провел 55 матчей, в плей-офф в его активе семь игр и три очка (2 шайбы + 1 передача). "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, в первом раунде плей-офф клуб в серии до четырех побед уступил "Вегасу" со счетом 3-4.

"Колдер Трофи" вручается с сезона-1932/33, Капризов стал восьмым отечественным хоккеистом, который стал обладателем награды. В 1990 году в 31-летнем возрасте приз получил Сергей Макаров, после чего НХЛ снизила ценз для обладателей трофея до 26 лет. Также лауреатами "Колдер Трофи" были Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2005), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).