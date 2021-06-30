Нападающий "Миннесоты" Капризов выиграл приз лучшему новичку сезона НХЛ

ТАСС, 30 июня. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов получил "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Также на приз претендовали вратарь "Каролины" Алекс Неделькович и форвард "Далласа" Джейсон Робертсон.

24-летний Капризов провел первый сезон в НХЛ, по итогам регулярного чемпионата он забил больше всего голов среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов по количеству очков (51). Также он стал лидером по шайбам в большинстве (8) и по количеству бросков (157).

Среди новичков он занял третье место по общему показателю полезности (+10). Капризов стал рекордсменом "Миннесоты" по количеству шайб, передач и очков среди новичков. Всего в регулярном первенстве он провел 55 матчей, в плей-офф в его активе семь матчей и три очка (2 шайбы + 1 передача). "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, в плей-офф клуб в серии первого раунда проиграл "Вегасу" со счетом 3-4.

"Колдер Трофи" вручается с сезона-1932/33, российские хоккеисты становились обладателями награды шесть раз. В 1990 году в 31-летнем возрасте приз получил Сергей Макаров, после чего НХЛ снизила ценз для обладателей трофея до 26 лет. Также лауреатами "Колдер Трофи" были Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2005), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).