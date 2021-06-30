Солидный отрыв Капризова. Россиянин признан лучшим новичком регулярного сезона НХЛ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов стал восьмым россиянином, признанным лучшим новичком по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голкипер "Тампы" Андрей Василевский не сумел выиграть титул лучшего вратаря регулярного сезона, уступив его Марку-Андре Флёри из "Вегаса".
Из-за пандемии коронавируса лига второй год подряд не смогла организовать торжественную церемонию награждения лучших игроков, проведя ее заочно. Как и год назад, объявление победителей произошло, когда сезон еще не закончился. Год назад это было во время полуфиналов, а сейчас - вместе со стартовавшим уже финалом Кубка Стэнли между "Тампой" и "Монреалем".
Большинство претендентов на титулы определялись в последние два месяца. 24-летний Капризов в споре за "Колдер Трофи" опередил вратаря "Каролины" Алекса Недельковича и форварда "Далласа" Джейсона Робертсона. Нападающий "Миннесоты" получил 997 очков из 1 000 возможных по итогам тайного голосования 100 членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ, причем 99 членов ассоциации поставили Капризова на первое место. Ставший вторым Робертсон набрал 689 очков, а Неделькович - 386. В первую пятерку также вошел российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин (165).
Выбор Капризова неслучаен, поскольку по итогам регулярного чемпионата он забил больше всех голов (27), набрал больше всех очков (51), стал лидером по голам в большинстве (8) и по количеству бросков (157) среди новичков. "Я наслаждался всем, что касалось игры, атмосферой в раздевалке, игрой со своими партнерами, атмосферой в плей-офф", - приводит официальный сайт НХЛ слова Капризова, который не забыл поблагодарить как партнеров по команде и ее персонал, так и родителей и друзей.
Капризов выиграл "Колдер Трофи" после того, как его вручали Сергею Макарову (1990), Павлу Буре (1992), Сергею Самсонову (1998), Евгению Набокову (2001), Александру Овечкину (2005), Евгению Малкину (2007) и Артемию Панарину (2016). Причем из-за Макарова, выигравшего трофей в 31 год, НХЛ снизила ценз для его обладателей до 26 лет.
Кубок Стэнли важнее "Везины"
Василевский в споре за "Везину Трофи", которую он уже выигрывал в 2019 году, уступил Флёри лишь девять очков. 36-летний канадец же впервые стал обладателем титула, хотя до этого трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В 36 матчах регулярного чемпионата он отразил 92,8% бросков, выиграл 26 матчей, из которых шесть - "на ноль". Василевский же выиграл 32 матча из 42, имея показатель в 92,5% отраженных бросков. Третьим среди финалистов стал Филипп Грубауэр из "Колорадо".
"В лиге столько прекрасных вратарей, столько крупных парней, которые могут быть быстрыми и подвижными. Но я считаю, что лучший в мире сейчас - Василевский, за ним очень интересно наблюдать. Он великолепен. Он опытный, быстрый, гибкий", - сказал после объявления о награждении Флёри.
"Везина" - не тот трофей, которого хочет Андрей. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы помочь "Тампе" завоевать второй подряд Кубок Стэнли", - приводит на своей странице в Twitter журналист портала The Athletic Джо Смит слова агента Василевского Дэна Мильштейна.
Другую престижную в лиге награду, "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку регулярного сезона), получил форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, опередивший Остона Мэттьюса из "Торонто" и Натана Маккиннона из "Колорадо". Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, в 56 играх набрав 105 очков (33 шайбы + 72 результативные передачи). Ранее канадец получал "Харт" в 2017 году, а по итогам нынешнего сезона он уже в третий раз стал и обладателем приза "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по версии игроков.
Лучшим защитником был признан получивший "Норрис Трофи" Адам Фокс из "Рейнджерс". Ранее призов были удостоены также Александр Барков из "Флориды" (лучший форвард оборонительного плана), Джейкоб Славин из "Каролины" (лучший игрок, показавший образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким спортивным мастерством), Патрис Бержерон из "Бостона" (за лидерские качества на льду и за его пределами). Лучшим тренером сезона был признан Род Бриндамор ("Каролина"), а генменеджером - Лу Ламорелло из "Айлендерс".
Василевский попал в первую символическую сборную по итогам регулярного чемпионата, куда также были включены Фокс, претендовавший на "Норрис Трофи" Кэйл Макар ("Колорадо"), Макдэвид, форварды Митчелл Марнер ("Торонто") и Брэд Маршан ("Бостон"). Флёри попал во вторую символическую сборную вместе с претендовавшим на "Норрис" Виктором Хедманом ("Тампа"). Туда же были включены защитник Дуги Хэмилтон ("Каролина"), Мэттьюс, одноклубник Макара Микко Рантанен и Джонатан Юбердо ("Флорида"). Капризов ожидаемо вошел в символическую сборную новичков, как и Неделькович с Робертсоном. Туда же попали защитники К'Андре Миллер ("Рейнджерс") и Тай Смит ("Нью-Джерси"), а также форвард Джош Норрис ("Оттава").