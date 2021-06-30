Солидный отрыв Капризова. Россиянин признан лучшим новичком регулярного сезона НХЛ

Из-за пандемии коронавируса лига второй год подряд не смогла организовать торжественную церемонию награждения лучших игроков, проведя ее заочно. Как и год назад, объявление победителей произошло, когда сезон еще не закончился. Год назад это было во время полуфиналов, а сейчас - вместе со стартовавшим уже финалом Кубка Стэнли между "Тампой" и "Монреалем".

Большинство претендентов на титулы определялись в последние два месяца. 24-летний Капризов в споре за "Колдер Трофи" опередил вратаря "Каролины" Алекса Недельковича и форварда "Далласа" Джейсона Робертсона. Нападающий "Миннесоты" получил 997 очков из 1 000 возможных по итогам тайного голосования 100 членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ, причем 99 членов ассоциации поставили Капризова на первое место. Ставший вторым Робертсон набрал 689 очков, а Неделькович - 386. В первую пятерку также вошел российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин (165).

Выбор Капризова неслучаен, поскольку по итогам регулярного чемпионата он забил больше всех голов (27), набрал больше всех очков (51), стал лидером по голам в большинстве (8) и по количеству бросков (157) среди новичков. "Я наслаждался всем, что касалось игры, атмосферой в раздевалке, игрой со своими партнерами, атмосферой в плей-офф", - приводит официальный сайт НХЛ слова Капризова, который не забыл поблагодарить как партнеров по команде и ее персонал, так и родителей и друзей.

Капризов выиграл "Колдер Трофи" после того, как его вручали Сергею Макарову (1990), Павлу Буре (1992), Сергею Самсонову (1998), Евгению Набокову (2001), Александру Овечкину (2005), Евгению Малкину (2007) и Артемию Панарину (2016). Причем из-за Макарова, выигравшего трофей в 31 год, НХЛ снизила ценз для его обладателей до 26 лет.

Кубок Стэнли важнее "Везины"

Василевский в споре за "Везину Трофи", которую он уже выигрывал в 2019 году, уступил Флёри лишь девять очков. 36-летний канадец же впервые стал обладателем титула, хотя до этого трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В 36 матчах регулярного чемпионата он отразил 92,8% бросков, выиграл 26 матчей, из которых шесть - "на ноль". Василевский же выиграл 32 матча из 42, имея показатель в 92,5% отраженных бросков. Третьим среди финалистов стал Филипп Грубауэр из "Колорадо".