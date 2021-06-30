Заваров: сборная Украины имеет шансы на выход в полуфинал Евро в матче с англичанами

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший тренер сборной Украины Александр Заваров считает, что украинцы могут обыграть команду Англии в четвертьфинальном матче Евро-2020, но это будет очень не просто. Такое мнение он высказал ТАСС.

Во вторник сборная Украины обыграла команду Швеции в дополнительное время со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы. В четвертьфинале украинцы сыграют c англичанами, встреча пройдет 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск.

"Тренерский штаб тоже является важной частью победы украинцев над шведами, - сказал Заваров. - Также у команды было на несколько дней больше отдыха по сравнению со шведами, поэтому больше подготовились. К тому же получилось на порах счастья от того, что вышли в 1/8 финала".

"Есть ли шансы с англичанами? Есть, но небольшие, сейчас такой футбол, что не поймешь: швейцарцы обыграли французов (в серии пенальти), украинцы победили шведов. Хотя сборная Швеции является таким соперником для украинцев, которого обыгрывали или с которым играли вничью. Поэтому с командой Англии есть шансы, но будет очень тяжело", - добавил Заваров.

На групповом этапе сборная Украины обыграла северомакедонцев (2:1), а также проиграла нидерландцам (2:3) и австрийцам (0:1) и вышла в 1/8 финала с третьего места в группе C. В плей-офф вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд. Шведы попали в 1/8 финала, заняв первое место в группе E с командами Испании (0:0), Словакии (1:0) и Польши (3:2, 23 июня).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.