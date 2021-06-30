Первый четвертьфинал украинцев, последний матч Лёва. Завершилась 1/8 финала Евро

ТАСС, 30 июня. Матчами в Лондоне и Глазго завершилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. На "Уэмбли" сборная Англия играла с командой Германии, позднее на стадионе "Хэмпден Парк" встретились украинцы и шведы.

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Англичане и немцы с самого начала встречи действовали аккуратно. Изначально команда Германии больше владела мячом, но позже английские футболисты перехватили инициативу, но ничего опасного до перерыва создать не смогли. Уже в добавленное к первому тайму время нападающий Гарри Кейн имел шанс забить, но неудачно принял мяч в штрафной соперника. Счет в матче был открыт только на 75-й минуте: Рахим Стерлинг замкнул прострел Люка Шоу с левого фланга. Это третий гол полузащитника на Евро, он был автором предыдущих мячей сборной Англии на турнире. На 86-й минуте Стерлинг перестал быть единственным бомбардиром англичан: Кейн отличился с передачи Джека Грилиша. Оба мяча были забиты после прострелов с левого фланга: сборная Германии использовала схему в три защитника, слева играл Маттиас Гинтер.

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Сборная Германии создала самый опасный момент лишь в концовке матча: форвард Томас Мюллер вышел один на один с голкипером, но не попал в створ ворот. После игры капитан немцев Мануэль Нойер отметил, что англичане хорошо сыграли в защите, не позволяя создавать моменты. "Нашим нападающим было сложно создавать моменты с помощью длинных передач, так как англичане прекрасно сыграли в защите", - сказал Нойер, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Защитник сборной Англии Гарри Магуайр, признанный лучшим игроком матча, отметил, что команда не давала немцам владеть мячом. "Это великолепный момент для меня, команды, болельщиков, всех, кто причастен к стране. Нам приходилось быть внимательными как с мячом, так и без него, приходилось владеть им под давлением. Мы не позволяли сопернику легко владеть мячом, как они любят", - сказал Магуайр, комментарий которого приводит пресс-служба УЕФА.

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Сборная Англии провела 300-й международный матч на стадионе "Уэмбли", игра против команды Германии стала 13-й на этой арене, при этом англичане впервые за восемь встреч обыграли немцев. Команда Англии одержала третью победу на чемпионате Европы, за четыре игры турнира она не пропустила ни одного мяча. В последний раз англичане играли "на ноль" в четырех первых встречах на международном турнире в 1966 году, тогда на они выиграли чемпионат мира. Матч прошел при 25-процентной заполняемости трибун, однако на прошлой неделе правительство Великобритании сообщило, что полуфиналы (6-7 июля) и финал (11 июля) чемпионата Европы, которые состоятся в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Общая вместимость стадиона "Уэмбли", который примет заключительные игры чемпионата Европы, составляет 90 тыс. человек. Германия ждет Флика На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что немецкие футболисты не хотели останавливаться на 1/8 финала. "Это огромное разочарование для всех нас. Мы надеялись добиться большего на этом турнире и не планировали останавливаться на 1/8 финала. В таких матчах обязательно нужно реализовывать свои моменты, но сегодня у нас не получилось этого сделать", - сказал Лёв.

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Перед чемпионатом Европы Лёв заявил, что покинет пост главного тренера национальной команды после турнира. Его сменит бывший наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик, за два года выигравший с командой Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии, а также клубный чемпионат мира. Лёву 61 год, он возглавил сборную Германии в 2006 году и привел команду к победе на чемпионате мира (2014), серебряным (2008) и бронзовым наградам Евро (2012, 2016) и мирового первенства (2010). С 2006 по 2014 год Флик был помощником Лёва в тренерском штабе национальной команды. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт после матча заявил, что впечатлен той работой, которую проделал Лёв за 15 лет во главе команды Германии. "У него была невероятная карьера со сборной Германии. Меня впечатляет все, чего он достиг", - сказал Саутгейт. Сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро впервые с 2012 года. Англичане проводят десятый чемпионат Европы, они ни разу не выигрывали турнир, лучшим достижением команды на европейском первенстве является третье место в 1968 и 1996 годах. Сборная Германии приняла участие в чемпионате Европы в 13-й раз. Немецкая команда три раза выигрывала Евро (1972, 1980, 1996), трижды становилась серебряным (1976, 1992, 2008) и бронзовым (1988, 2012, 2016) призером. "Никто не хотел проигрывать" В другом матче дня между командами Украины и Швеции голов долго ждать не пришлось. На 27-й минуте Александр Зинченко получил мяч на левом краю штрафной от Андрея Ярмоленко и с лета пробил в правый угол. Шведы ответили голом Эмиля Форбсерга (43-я минута), полузащитник забил четвертый мяч на турнире. По этому показателю он делит второе место с французом Каримом Бензема и чехом Патриком Шиком, лучшим бомбардиром турнира является португалец Криштиану Роналду.

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Во втором тайме обе команды имели моменты, но футболистам не хватило точности: шведы пробили в штангу и перекладину, украинцы также попали в каркас ворот. Основное время завершилось со счетом 1:1, единственный мяч в компенсированное ко второму дополнительному тайму время забил Артем Довбик, отличившийся с передачи Зинченко. На 98-й минуте шведы остались в меньшинстве, после использования системы видеоассистента рефери (VAR) за грубую игру с поля был удален защитник Маркус Даниэльссон. После матча главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что команда победила за счет целеустремленности игроков. "Обе команды сыграли очень хорошо, это был интересный матч. Никто не хотел проигрывать, поэтому в конце мы получили такую драму, трудом и целеустремленностью наша команда заслужила любовь всей страны. Мы знали, как наша команда должна играть с первых минут, разработанный нами план хорошо сработал", - сказал Шевченко, комментарий которого приводит пресс-служба УЕФА.

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