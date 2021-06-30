{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу

Во вторник состоялись заключительные матчи 1/8 финала
Футболисты сборной Англии EPA-EFE/Andy Rain
Описание
Футболисты сборной Англии
© EPA-EFE/Andy Rain

ТАСС, 30 июня. Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы по футболу. Во вторник состоялись заключительные матчи 1/8 финала.

На эту тему
Сборная Украины обыграла шведов и стала последним четвертьфиналистом Евро
Сборная Украины обыграла шведов и стала последним четвертьфиналистом Евро

В 1/4 финала пройдут матчи Бельгия - Италия (2 июля, Мюнхен), Швейцария - Испания (2 июля, Санкт-Петербург), Украина - Англия (3 июля, Рим), Чехия - Дания (3 июля, Баку).

Оба полуфинала состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли", в первом матче 6 июля сыграют победители игр в Мюнхене и Санкт-Петербурге. Во втором - команды, которые выиграют во встречах в Риме и Баку, матч пройдет 7 июля. Финал состоится также на стадионе "Уэмбли" 11 июля.

В Санкт-Петербурге прошло шесть матчей группового этапа.

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая в 2016 году в финале обыграла хозяев турнира французов (1:0).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Сборная Украины обыграла шведов и стала последним четвертьфиналистом Евро
Победный мяч в компенсированное ко второму дополнительному тайму время забил Артем Довбик
Сборная Украины обыграла шведов и стала последним четвертьфиналистом Евро
Читать полностью