Определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 30 июня. Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы по футболу. Во вторник состоялись заключительные матчи 1/8 финала.

В 1/4 финала пройдут матчи Бельгия - Италия (2 июля, Мюнхен), Швейцария - Испания (2 июля, Санкт-Петербург), Украина - Англия (3 июля, Рим), Чехия - Дания (3 июля, Баку).

Оба полуфинала состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли", в первом матче 6 июля сыграют победители игр в Мюнхене и Санкт-Петербурге. Во втором - команды, которые выиграют во встречах в Риме и Баку, матч пройдет 7 июля. Финал состоится также на стадионе "Уэмбли" 11 июля.

В Санкт-Петербурге прошло шесть матчей группового этапа.

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая в 2016 году в финале обыграла хозяев турнира французов (1:0).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.