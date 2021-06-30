Свыше 27 млн жителей Германии посмотрели матч своей сборной с командой Англии на Евро

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Более 27 миллионов жителей Германии наблюдали за трансляцией матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Англии. Об этом в среду сообщает агентство ДПА.

Во вторник англичане на стадионе "Уэмбли" в Лондоне победили команду Германии со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал Евро.

Как указывает ДПА, игру посмотрели 27,36 млн человек, на долю которых приходится 76,5% телевизионного рынка в ФРГ. Отмечается, что это лучший показатель среди всех футбольных трансляций для жителей ФРГ на текущем чемпионате Европы. До этого матча больше всего зрителей следили за ходом игры между сборными Германии и Венгрии на групповом этапе турнира (25,74 млн человек).

Чемпионат Европы по футболу завершится 11 июля.