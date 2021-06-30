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Евро-2020

Черчесов в ближайшее время ответит на вопросы прессы по неудачному выступлению на Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов планирует в ближайшее время ответить на вопросы журналистов на тему неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы. Об этом он рассказал журналистам.

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"Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для телеканалов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на исполкоме Российского футбольного союза. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов", - сказал Черчесов.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

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