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Тур де Франс

СМИ: потенциальная виновница массового завала на этапе "Тур де Франс" задержана

Во время гонки зрительница пересекла ограничительную черту и пыталась показать свой плакат на камеру
© EPA-EFE/Anne-Christine Poujoulat

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Женщина, предположительно спровоцировавшая падение десятков участников велогонки "Тур де Франс" на старте первого этапа, задержана во Франции. Об этом сообщает в среду телеканал BFM.

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По данным телеканала, она доставлена в отделение жандармерии Ландерно на западе Франции. Другие подробности пока не сообщаются.

Во время первого этапа "Тур де Франс" произошел массовый завал в пелотоне по вине болельщика. Зрительница пересекла ограничительную черту и пыталась показать свой плакат на камеру. Ехавший ближе всех к краю велосипедист задел плакат и упал, что повлекло цепную реакцию в очень плотной группе участников гонки.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар.

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