Брагин признал, что при управлении игрой сборной на чемпионате мира были допущены ошибки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин рассказал, что при управлении игрой команды на чемпионате мира были допущены ошибки. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Федерации хоккея России, предоставленном ТАСС.

Чемпионат мира проходил в Риге с 21 мая по 6 июня и завершился победой команды Канады. Россияне завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала.

"Валерий Брагин признал, что в управлении игрой на чемпионате мира тренерским штабом были допущены ошибки. Они будут учтены и исправлены при подготовке к Олимпийским играм", - говорится в сообщении.

Такой вывод был сделан по итогам заседания экспертного совета, посвященное итогам хоккейного сезона-2020/21 и подготовке национальной команды России к выступлению на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Брагин возглавил сборную России в июне прошлого года, его контракт действует до 2022 года.

По итогам совета было сделано заключение, что не во всех клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) культивируют активную и агрессивную хоккейную тактику, которая необходима для победы в матчах с командами высокого уровня.

"Многие клубы - участники внутреннего чемпионата играют в осторожный хоккей, который может дать результат только на уровне КХЛ в определенном матче, но никак не на международном уровне. Игроки из таких команд приезжают в сборную, будучи приученными при определенных игровых раскладах играть более пассивно. Особенно это проявляется в стрессовых ситуациях по ходу матчей с сильными соперниками, причем проявляется несмотря на требования тренерского штаба национальной сборной играть агрессивно и первым номером. Очевидно, что подобные навыки необходимо улучшать - с целью развития игроков и повышения их уровня на международной арене", - отмечено в заявлении.