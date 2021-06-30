{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист сборной России Баринов в среду присоединится к "Локомотиву" на сборах

Полузащитник провел два матча на чемпионате Европы

ТАСС, 30 июня. Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов в среду вылетел в Австрию, чтобы присоединиться к московскому "Локомотиву" на тренировочных сборах. Об этом сообщил агент футболиста Павел Банатин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

На эту тему
Футболист сборной России Баринов извинился перед болельщиками за поражение от бельгийцев
Футболист сборной России Баринов извинился перед болельщиками за поражение от бельгийцев

24-летний Баринов в составе сборной России провел две игры на чемпионате Европы. Россияне не смогли пробиться в плей-офф, заняв последнее, четвертое место в группе В.

"Баринов сегодня улетел на сборы, чувствует себя отлично, физическая форма у него в полном порядке. Сейчас у него все мысли только о клубе и о трофеях, которые, надеюсь, будут завоеваны с "Локомотивом", начиная с Суперкубка России, конечно же", - сказал Банатин.

Полузащитник является воспитанником "Локомотива" и представляет главную команду с 2016 года. Вместе с клубом он стал чемпионом России, обладателем суперкубка и трижды - кубка страны. Железнодорожники начнут новый сезон 17 июля матчем за Суперкубок России против петербургского "Зенита".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
В "Крыльях Советов" заявили, что не имели проблем при продлении контракта с Сергеевым
Новое соглашение с лучшим бомбардиром ФНЛ прошлого сезона рассчитано на три года
Читать полностью