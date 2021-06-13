Футболист сборной России Баринов извинился перед болельщиками за поражение от бельгийцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов извинился перед болельщиками за поражение от команды Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой бельгийцев со счетом 3:0.

"Мы извиняемся перед болельщиками за такой результат, - сказал Баринов. - Каждый матч важен. Не знаю, подсели мы или нет, вроде физически готовы все нормально".

В следующем матче сборная России 16 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии. В заключительном туре российская команда 21 июня сыграет с датчанами. Встреча состоится в Копенгагене.