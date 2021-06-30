Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона

Павлюченкова в седьмой раз в карьере вышла во второй круг Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под 31-м номером. Во втором круге 24-летняя россиянка встретится с победителем матча между канадкой Лейлой Фернандес, занимающей 71-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и 34-й ракеткой мира латвийкой Еленой Остапенко.

Касаткина занимает 35-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Тиг 26 лет, она располагается на 63-й строчке мирового рейтинга. Лучшим результатом румынки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции 2020 года. На Уимблдоне спортсменка не проходила дальше первого круга.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля, призовой фонд составляет более €40 млн. Из-за пандемии заполняемость зрительских мест на начальных стадиях ограничена: 50% - на главных аренах, 75% - на остальных кортах, планируется, что полуфинальные и финальные поединки на центральном корте состоятся при полной заполняемости трибун. В 2019 году победительницей турнира стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.