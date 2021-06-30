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Футбол в Италии

Винченцо Итальяно назначен новым главным тренером "Фиорентины"

За флорентийский клуб выступает российский нападающий Александр Кокорин
Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно EPA-EFE/SIMONE ARVEDA
Описание
Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно
© EPA-EFE/SIMONE ARVEDA

ТАСС, 30 июня. Винченцо Итальяно стал новым главным тренером итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Об этом сообщает пресс-служба флорентийцев.

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Специалист приступит к работе с 1 июля. Его контракт с клубом рассчитан на два сезона.

"Фиорентина" в завершившемся сезоне заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. С января в составе команды выступает российский нападающий Александр Кокорин. Он провел четыре матча за "Фиорентину" и не отметился результативными действиями.

По ходу завершившегося сезона "Фиорентина" сменила тренера Чезаре Пранделли на Джузеппе Якини, который покинул команду по окончании чемпионата. Новым главным тренером был назначен Дженнаро Гаттузо, с которым клуб расторг контракт через три недели.

Итальяно 43 года. С 2019 года он возглавлял "Специю", которая в прошедшем чемпионате заняла 15-е место.

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