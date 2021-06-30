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Олимпиада в Токио

Базаревич назвал причины поражения сборной России по баскетболу в матче с мексиканцами

Россиянам для попадания в 1/2 финала олимпийской квалификации необходимо в четверг победить команду Германии с разницей в восемь и более очков

ТАСС, 30 июня. Большое количество потерь и проигранная борьба за подбор в третьей четверти стали причинами поражения сборной России по баскетболу в первой игре олимпийской квалификации. Об этом журналистам после игры заявил главный тренер команды Сергей Базаревич.

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Сборная России уступила команде Мексики со счетом 64:72. Соревнования проходят в хорватском Сплите.

"Это не то, как мы хотели начать турнир, плохое поражение для нас. Казалось, мы контролировали игру после первой половины, но третья четверть убила нас - мы сделали слишком много потерь и проиграли подбор, плюс мы не забили свои открытые броски. Мексиканцы использовали это. Мы пытались вернуться в игру, боролись, но вынуждены вынести уроки из этой игры и готовиться к предстоящей", - сказал Базаревич.

Мексиканцы обеспечили себе выход в полуфинал квалификации, куда по итогам группового этапа попадают по две лучшие команды от групп А и В (Тунис, Бразилия, Хорватия). Сборной России для попадания в 1/2 финала необходимо в четверг побеждать команду Германии с разницей в восемь и более очков. Победитель мини-турнира получит право поехать на Олимпиаду.

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