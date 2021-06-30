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Олимпиада в Токио

Российские баскетболисты проиграли мексиканцам на старте олимпийской квалификации

Подопечные Сергея Базаревича уступили со счетом 64:72
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 30 июня. Мужская сборная России по баскетболу со счетом 64:72 уступила команде Мексики в первом матче группового этапа квалификации к Олимпийским играм. Соревнования проходят в хорватском Сплите.

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Самым результативным игроком матча стал мексиканский атакующий защитник Франсиско Круз, в активе которого 21 очко. В составе российской команды больше всех очков набрал форвард Семен Антонов - 12.

Сборная Мексики во вторник уступила команде Германии со счетом 76:82. Подопечные Сергея Базаревича встретятся с немцами в четверг. Мексиканцы обеспечили себе выход в полуфинал квалификационного турнира, куда по итогам группового этапа попадают по две лучшие команды от групп А и В (Тунис, Бразилия, Хорватия). Победитель мини-турнира получит право поехать на Олимпиаду.

Сборной России для попадания в полуфинал квалификации необходимо побеждать команду Германии с разницей в восемь и более очков.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
Олимпиада в Токио
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