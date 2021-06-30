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Олимпиада в Токио

Антонов: баскетболисты сборной России должны извлечь уроки из поражения от мексиканцев

Форвард отметил, что ключевым фактором в матче олимпийской квалификации стал провал в третьей четверти

ТАСС, 30 июня. Баскетболистам сборной России нужно извлечь уроки из поражения от мексиканцев в преддверии игры с командой Германии в квалификации к Олимпийским играм. Об этом журналистам заявил форвард российской команды Семен Антонов.

Сборная России со счетом 64:72 уступила команде Мексики в первом матче группового этапа квалификации к Олимпийским играм. Соревнования проходят в хорватском Сплите.

"В третьей четверти слишком сильно нас ранили, мы проиграли "-12" и не смогли вернуться. Это наша проблема, мы будем работать и будем лучше. Впереди игра с немцами, и мы будем бороться, за себя, за наших болельщиков", - сказал Антонов.

Сборной России для попадания в полуфинал квалификации необходимо побеждать команду Германии с разницей в восемь и более очков.

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Олимпиада в Токио
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