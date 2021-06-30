РПЛ подготовила запрос в Роспотребнадзор по уточнению порядка доступа зрителей на матчи

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) подготовила запрос в Роспотребнадзор по уточнению порядка доступа болельщиков на стадионы на матчи нового сезона в связи с новыми ограничительными мерами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РПЛ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания в столице смогут только привившиеся от коронавируса, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

"Лига совместно с медицинским комитетом Российского футбольного союза (РФС) подготовила запрос в Роспотребнадзор (включая управление по г. Москве) по уточнению исполнения указов о новых ограничительных мерах - в той части, что касается проведения матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги сезона-2021/22. В санитарный регламент включен пункт о приоритете положений органов территориальной власти и Роспотребнадзора над нормами регламентов РПЛ, поэтому в своем запросе лига просит дать разъяснения по следующим вопросам: порядок доступа зрителей на стадионы по QR-кодам, их допустимое количество, а также обеспечение контроля; возможность организации пунктов вакцинации на стадионах; допуск вакцинированных и имеющих высокий уровень антител футболистов и персонала в чистую зону стадионов без ПЦР-тестов; необходимость вакцинации спортсменов, персонала и болельщиков, прибывающих в другие субъекты РФ", - говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

Новый сезон РПЛ начнется 23 июля матчем между "Ростовом" и "Динамо", который состоится в Ростове-на-Дону.