Игра на уколах. Профессиональный спорт в России столкнулся с необходимостью вакцинации

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российское спортивное сообщество уже научилось справляться с ежедневными вызовами, обусловленными распространением COVID-19. Но в связи с ростом числа случаев заражения в стране под вопросом оказалась подготовка спортивных команд на территории Краснодарского края, в том числе клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги.

В гостиницы Кубани с 1 августа будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации

С 1 июля регион будет принимать в отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях только гостей с отрицательным ПЦР-тестом, либо документом, подтверждающим вакцинацию от коронавируса. А уже с 1 августа планируют впускать лишь привитых гостей, исключение составят только граждане, имеющие медицинские противопоказания.

Краснодарский край занимает лидирующую позицию в России по числу жителей, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспеченность спортивными объектами превышает 50%, там проводится большое количество соревнований всероссийского и международного уровней. В Краснодарском крае проходят учебно-тренировочные сборы национальных команд по различным видам спорта.

В пятницу министр спорта региона Алексей Чернов уточнил, что ограничительные меры будут распространяться на спортсменов в общем порядке.

В Краснодарском крае базируются клубы высших профессиональных лиг почти всех видов спорта, в частности футбольные "Краснодар" и "Сочи", хоккейный "Сочи", баскетбольный "Локомотив-Кубань". Сезон футбольной премьер-лиги начнется уже в конце июля.

Футбол ждет конкретики

Футбольные клубы начали вакцинацию. В пятницу было объявлено, что все игроки казанского "Рубина" сделают прививку вакциной "Спутник V" в ближайшее время.