Игра на уколах. Профессиональный спорт в России столкнулся с необходимостью вакцинации

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российское спортивное сообщество уже научилось справляться с ежедневными вызовами, обусловленными распространением COVID-19. Но в связи с ростом числа случаев заражения в стране под вопросом оказалась подготовка спортивных команд на территории Краснодарского края, в том числе клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги.
С 1 июля регион будет принимать в отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях только гостей с отрицательным ПЦР-тестом, либо документом, подтверждающим вакцинацию от коронавируса. А уже с 1 августа планируют впускать лишь привитых гостей, исключение составят только граждане, имеющие медицинские противопоказания.
Краснодарский край занимает лидирующую позицию в России по числу жителей, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспеченность спортивными объектами превышает 50%, там проводится большое количество соревнований всероссийского и международного уровней. В Краснодарском крае проходят учебно-тренировочные сборы национальных команд по различным видам спорта.
В пятницу министр спорта региона Алексей Чернов уточнил, что ограничительные меры будут распространяться на спортсменов в общем порядке.
В Краснодарском крае базируются клубы высших профессиональных лиг почти всех видов спорта, в частности футбольные "Краснодар" и "Сочи", хоккейный "Сочи", баскетбольный "Локомотив-Кубань". Сезон футбольной премьер-лиги начнется уже в конце июля.
Футбол ждет конкретики
Футбольные клубы начали вакцинацию. В пятницу было объявлено, что все игроки казанского "Рубина" сделают прививку вакциной "Спутник V" в ближайшее время.
В пресс-службе петербургского "Зенита" отметили "высокий уровень сознательности футболистов и сотрудников" в вопросе вакцинации, не уточнив количество привитых.
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал ТАСС, что футболисты команды пока не слишком активно делают прививки. "Мы предлагаем нашим игрокам сделать вакцинацию, но пока у нас еще никто не отреагировал. У нас много иностранцев, и я не представляю, как я могу их заставить. В третьем туре "Урал" играет в Сочи. И что, команду туда не пустят? Ждем, пока что-то скажет РФС или Российская премьер-лига, пока никто ничего не понимает", - рассказал руководитель клуба.
Терюшков предложил сделать исключение для спортсменов
Министр спорта Московской области Роман Терюшков выразил надежду на то, что для спортсменов будет сделано послабление в вопросе вакцинации. В начале сезона РПЛ подмосковным "Химкам" предстоит провести два выездных матча в Краснодарском крае.
"Вакцинироваться 100% надо, в Московской области сейчас активно идет прививочная кампания, - сказал Терюшков. - 100% надо прививаться всему административно-управленческому персоналу клуба, относительно спортсменов нужно делать какое-то медицинское исключение, по справкам ПЦР не старше двух дней".
Терюшков также акцентировал внимание на сложностях, которые могут возникнуть с вакцинацией иностранных спортсменов. "Нужно какие-то переговоры провести и сделать исключения для спортсменов. Тем более что касается олимпийской сборной, мы без ОКР (Олимпийского комитета России - прим. ТАСС) и ФМБА (Федерального медико-биологического агентства - прим. ТАСС) вообще ничего не можем делать. Членам наших сборных мы не имеем права делать прививку без их одобрения", - добавил он.
Решение властей Краснодарского края ставит перед российским спортивным руководством сразу несколько серьезных вопросов. Другие регионы могут в ближайшее время ввести аналогичные меры противодействия распространению заболевания. Профессиональные спортсмены, отказавшиеся от прививки, и их работодатели рискуют оказаться в безвыходной ситуации.