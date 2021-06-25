Терюшков надеется, что для футболистов будет сделано послабление в вопросе вакцинации

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков выразил надежду, что для футболистов будет сделано послабление в вопросе вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.

В начале сезона-2021/22 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковным "Химкам" предстоит провести два выездных матча в Краснодарском крае, где были введены новые ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией. В постановлении о продлении в регионе режима повышенной готовности до 1 октября, которое в четверг подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, закреплено, что с 1 июля средства размещения туристов будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за 3 календарных дня до предъявления, наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели.

"У "Химок" второй тур в Краснодаре, в Сочи мы играем 15-16 августа. Вакцинироваться 100% надо, у нас в Московской области сейчас активно идет прививочная кампания, - сказал Терюшков. - 100% надо прививаться всему административно-управленческому персоналу клуба, относительно спортсменов нужно делать какое-то медицинское исключение, по справкам ПЦР не старше двух дней".

"У нас есть игроки, и не только в нашем клубе, которые обладают иностранным паспортом. И здесь РПЛ и КХЛ (Континентальной хоккейной лиге - прим. ТАСС) - там тоже сейчас будет такая же история - нужно какие-то переговоры провести и сделать исключения для спортсменов. Тем более, что касается олимпийской сборной, мы без ОКР (Олимпийского комитета России - прим. ТАСС) и ФМБА (Федерального медико-биологического агентства - прим. ТАСС) вообще ничего не можем делать. Членам наших сборных мы не имеем права делать прививку без их одобрения", - добавил он.

Министерство спорта области будет обращаться в лигу для решения этого вопроса, отметил Терюшков. "Надеюсь, будет какое-то послабление для спортсменов, членов клуба, чтобы не останавливать процесс вакцинации", - сказал он.