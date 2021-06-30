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Футбол в Англии

Нуну Санту стал главным тренером "Тоттенхэма"

До этого португалец на протяжении четырех лет возглавлял "Вулверхэмптон"
Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Санту EPA-EFE/Carl Recine
Описание
Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Санту
© EPA-EFE/Carl Recine

ТАСС, 30 июня. Португалец Нуну Санту назначен главным тренером лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение рассчитано на два сезона.

"Тоттенхэм" по итогам завершившегося чемпионата занял седьмое место в чемпионате Англии. По ходу сезона лондонский клуб уволил Жозе Моуринью, назначив исполняющим обязанности главного тренера Райана Мэйсона.

Санту 47 лет. С 2017 года он возглавлял "Вулверхэмптон", который завершил прошедший розыгрыш Английской премьер-лиги (АПЛ) на 13-м месте. В сезоне-2017/18 португалец сумел вывести команду в элитный дивизион чемпионата Англии. Затем "Вулверхэмтон" дважды подряд занял седьмое место в АПЛ. Ранее Санту тренировал португальские "Порту" и Риу Аве", а также испанскую "Валенсию".

В качестве игрока Санту выступал за Порту, с которым четыре раза становился чемпионом Португалии, выигрывал Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок (клубный чемпионат мира). Также он играл за португальские "Авеш", "Виторию", испанские "Депортиво", "Мериду", "Осасуну" и московское "Динамо". В составе бело-голубых вратарь провел 11 матчей.

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