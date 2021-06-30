Прыгун в высоту Акименко выиграл международный турнир в Бельгии

ТАСС, 30 июня. Российский прыгун в высоту Михаил Акименко стал победителем международного турнира в Бельгии.

Акименко стал первым в прыжках в высоту на чемпионате России

25-летний россиянин показал результат 2,23 метра. Вторым стал бельгиец Томас Кармой (2,20), третьим - представитель Белоруссии Дмитрий Набоков (2,15). Россиянин Никита Курбанов занял пятое место с результатом 2,10 метра.

На чемпионате России в Чебоксарах Акименко одержал победу с результатом 2,33 метра. Он является серебряным призером чемпионата мира 2019 года. Прыгун в высоту попал в число десяти российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио.

В прыжках в длину у женщин на том же турнире третье место заняла Мария Привалова - дочь исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирины Приваловой. Россиянка в лучшей попытке прыгнула на 5,94 метра. Победительницей стала киприотка Филиппа Фотопулу (6,24), второе место заняла представительница Украины Анна Лунева (6,15).

Приваловой 19 лет, она является бронзовым призером юношеской Олимпиады 2018 года в тройном прыжке. Спортсменка не вошла в состав команды на Олимпиаду в Токио.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с условием получения ими нейтрального статуса. На данный момент нейтральный статус имеют 123 российских легкоатлета. При этом на крупных международных турнирах, таких как Олимпийские игры в Токио, смогут выступить не более десяти российских спортсменов.