Сборная Самоа будет представлена на Играх спортсменами, проживающими за пределами страны

СИДНЕЙ, 1 июля. /ТАСС/. Олимпийская сборная Самоа на Играх в Токио будет представлена только теми спортсменами, которые тренируются и живут за пределами страны. Об этом в четверг сообщили в олимпийском комитете Самоа.

Ранее министр связи страны Афамасагу Рико Тупаи заявил, что спортсмены из Самоа не будут участвовать в Олимпийских играх из-за распространения коронавируса в Японии.

"Сборная Самоа не поедет на Олимпийские игры в Токио в связи с решением правительства. Из 11 самоанских спортсменов, прошедших отбор, лишь трое - команда по тяжелой атлетике - живут и тренируются здесь, остальные базируются в Австралии, Новой Зеландии, США и Японии. Самоа будет представлена на Олимпийских играх спортсменами, которые живут и тренируются за рубежом", - указал в своем заявлении президент олимпийского комитета Самоа Патрик Фепулеаи. Он также отметил, что в Токио смогут поехать команды по боксу, парусному спорту и гребле на каноэ, а также еще двое спортсменов, занимающихся легкой атлетикой и дзюдо.

"Мы понимаем логику, стоящую за решением правительства, и видим необходимость защищать Самоа от новой мутации вируса, которая сейчас распространяется по всему миру. В связи с решением правительства Олимпийский комитет Самоа и Федерация тяжелой атлетики Самоа отстраняют команду по тяжелой атлетике от участия в Олимпийских играх", - отмечается в заявлении Фепулеаи.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.