Сборная Самоа не поедет на Олимпийские игры из-за распространения коронавируса в Японии

СИДНЕЙ, 1 июля. /ТАСС/. Спортсмены из тихоокеанского островного государства Самоа не будут принимать участие в Олимпийских играх в Токио из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщила радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на заявление министра связи страны Афамасагу Рико Тупаи.

По словам Тупаи, решение самоанского правительства продиктовано, в первую очередь, соображениями безопасности. "Поскольку в Японии ежедневно регистрируется порядка 500 случаев инфицирования [коронавирусом], а вероятность заражения слишком высока, кабинет министров решил, что профилактика имеет приоритетное значение", - сообщил глава ведомства.

Как отмечает радиостанция, представители олимпийской сборной страны пока не получили официального уведомления от правительства Самоа, однако, ожидается, что соответствующее объявление будет озвучено до конца четверга.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.