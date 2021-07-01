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Олимпиада в Токио

Сборная Самоа не поедет на Олимпийские игры из-за распространения коронавируса в Японии

По словам министра связи страны Афамасагу Рико Тупаи, правительство решило, "что профилактика имеет приоритетное значение"

СИДНЕЙ, 1 июля. /ТАСС/. Спортсмены из тихоокеанского островного государства Самоа не будут принимать участие в Олимпийских играх в Токио из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщила радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на заявление министра связи страны Афамасагу Рико Тупаи.

По словам Тупаи, решение самоанского правительства продиктовано, в первую очередь, соображениями безопасности. "Поскольку в Японии ежедневно регистрируется порядка 500 случаев инфицирования [коронавирусом], а вероятность заражения слишком высока, кабинет министров решил, что профилактика имеет приоритетное значение", - сообщил глава ведомства.

Как отмечает радиостанция, представители олимпийской сборной страны пока не получили официального уведомления от правительства Самоа, однако, ожидается, что соответствующее объявление будет озвучено до конца четверга.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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