Агапитов назвал цели на посту временного президента Европейской федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Максим Агапитов на посту временного президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) нацелен работать ради поступательных реформ и продвижения тяжелой атлетики в Европе и мире. Об этом говорится в заявлении Агапитова, предоставленном ТАСС.

Агапитов возглавил организацию 29 июня в связи с временным уходом с поста Хасана Аккуса из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) в сокрытии нарушений антидопинговых правил. Согласно пункту 19.11 конституции EWF, в случае, если глава организации не может занимать свой пост, исполняющим обязанности президента организации назначается первый вице-президент.

"В данный момент важно серьезно рассмотреть обвинения из доклада ITA, но в то же время провести необходимую правовую процедуру по данным обвинениям. Я чувствую огромную ответственность, получая должность временного президента EWF в такое трудное время. Моя цель - работать на благо объединения организации, поступательных реформ и продвижения позиций тяжелой атлетики в Европе и мире. Мы должны быть едины в нашей борьбе с допингом, я собираюсь прислушиваться ко всем и помочь привести от слов к делу все правильные идеи", - заявил Агапитов.

Агапитову 51 год, с ноября 2016 года он возглавляет Федерацию тяжелой атлетики России, а с мая 2017-го является членом исполкома международной федерации. В апреле Агапитов был избран первым вице-президентом EWF на конгрессе организации в Москве. Он также претендовал на посты президента и генерального секретаря EWF, но перед выборами снял свою кандидатуру. На том же конгрессе Аккус был избран президентом организации.