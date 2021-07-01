{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Необходимость выборов главы Европейской федерации тяжелой атлетики оценят через три месяца

Президент организации Хасан Аккус временно сложил с себя полномочия из-за обвинений в сокрытии нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) оценит необходимость проведения выборов нового президента организации через три месяца. Об этом говорится в заявлении EWF, предоставленном ТАСС.

На эту тему
Агапитов назвал цели на посту временного президента Европейской федерации тяжелой атлетики
Агапитов назвал цели на посту временного президента Европейской федерации тяжелой атлетики

Ранее президент EWF Хасан Аккус временно сложил с себя полномочия из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) в сокрытии нарушений антидопинговых правил. Исполняющим обязанности президента EWF был назначен первый вице-президент организации Максим Агапитов.

"Мы хотим, чтобы тяжелая атлетика прогрессировала, но нам также ясно, что каждая проблема всегда имеет несколько решений, - говорится в заявлении. - EWF привержена чистому спорту. Мы приняли решение, что оргкомитет каждого мероприятия под эгидой EWF будет организовывать антидопинговые семинары. Через три месяца исполком изучит ситуацию и определит, есть ли необходимость в проведении процедуры президентских выборов в соответствии с руководящими принципами конституции EWF".

24 июня ITA опубликовало итоговый отчет по результатам расследования дела о нарушениях антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). ITA утверждает, что в 2013 году Аккус, будучи президентом Турецкой федерации тяжелой атлетики, вступил в сговор с IWF после того, как 17 турецких тяжелоатлетов были обвинены IWF в нарушении антидопинговых правил. Аккус просил, чтобы обвинения были выдвинуты не IWF, а турецкой федерацией, что позволило бы ей и лично Аккусу избежать наказания со стороны IWF, поскольку при вынесении санкций учитываются только нарушения, обнаруженные международной федерацией.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Бывший тренер "Тоттенхэма" Реднапп высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
В настоящее время в чемпионате России по футболу действует лимит в восемь иностранных игроков при 17 россиянах в заявке на сезон
Читать полностью