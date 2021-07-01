Необходимость выборов главы Европейской федерации тяжелой атлетики оценят через три месяца

Ранее президент EWF Хасан Аккус временно сложил с себя полномочия из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) в сокрытии нарушений антидопинговых правил. Исполняющим обязанности президента EWF был назначен первый вице-президент организации Максим Агапитов.

"Мы хотим, чтобы тяжелая атлетика прогрессировала, но нам также ясно, что каждая проблема всегда имеет несколько решений, - говорится в заявлении. - EWF привержена чистому спорту. Мы приняли решение, что оргкомитет каждого мероприятия под эгидой EWF будет организовывать антидопинговые семинары. Через три месяца исполком изучит ситуацию и определит, есть ли необходимость в проведении процедуры президентских выборов в соответствии с руководящими принципами конституции EWF".

24 июня ITA опубликовало итоговый отчет по результатам расследования дела о нарушениях антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). ITA утверждает, что в 2013 году Аккус, будучи президентом Турецкой федерации тяжелой атлетики, вступил в сговор с IWF после того, как 17 турецких тяжелоатлетов были обвинены IWF в нарушении антидопинговых правил. Аккус просил, чтобы обвинения были выдвинуты не IWF, а турецкой федерацией, что позволило бы ей и лично Аккусу избежать наказания со стороны IWF, поскольку при вынесении санкций учитываются только нарушения, обнаруженные международной федерацией.