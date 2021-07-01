Российские борцы греко-римского стиля нацелены как минимум на три медали Игр в Токио

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по греко-римской борьбе намерена завоевать на Олимпийских играх в Токио как минимум по одной медали каждого достоинства. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Гоги Когуашвили.

Сборная России по греко-римской борьбе на Играх будет представлена пятью чемпионами мира

В четверг был обнародован состав команды на Олимпийские игры, в него вошли пять чемпионов мира: Сергей Емелин (до 60 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Александр Чехиркин (до 77 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

"Наш официальный медальный план - по одной медали каждого достоинства. Но перед собой мы ставим задачу поставить результат еще лучше - каждый, кто едет, готов бороться за золото. В определении состава особых разногласий не было, только в весовой категории до 77 кг провели контрольную схватку между кандидатами Александром Чехиркиным и Абуязидом Манциговым", - рассказал Когуашвили.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Турнир по спортивной борьбе состоится 1-7 августа, в этом виде спорта будет разыграно 18 комплектов наград.