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Олимпиада в Токио

Сборная России по греко-римской борьбе на Играх будет представлена пятью чемпионами мира

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа
Сергей Семенов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Семенов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили огласил состав команды на Олимпийские игры в Токио, в который вошли пять чемпионов мира. Об этом Когуашвили сообщил ТАСС.

Сборную России на Играх представят чемпион мира, двукратный чемпион Европы Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг), чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Артем Сурков (до 67 кг), чемпион мира и Европы, победитель Европейских игр Александр Чехиркин (до 77 кг), двукратный чемпион мира и Европы Муса Евлоев (до 97 кг), чемпион мира, призер Олимпийских игр Сергей Семенов (до 130 кг).

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Турнир по спортивной борьбе пройдет 1-7 августа, в этом виде спорта будет разыграно 18 комплектов наград.

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