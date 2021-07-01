Российские борцы греко-римского стиля отправятся на Игры в Токио 30 июля из Владивостока

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по греко-римской борьбе отправится на Олимпийские игры в Токио из Владивостока 30 июля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Гоги Когуашвили.

Сборная России по греко-римской борьбе на Играх будет представлена пятью чемпионами мира

В четверг тренерский штаб команды огласил состав на Игры. Сборная будет представлена пятью чемпионами мира - это Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Александр Чехиркин (до 77 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

"Сейчас команда находится на сборе в подмосковном "Горизонте", заключительный сбор пройдет с 12 по 30 июля во Владивостоке. 30 июля вылетаем в Токио одним рейсом - решили полететь всей командой сразу, чтобы всем было комфортно", - сообщил Когуашвили.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.