Торжественное открытие международного ралли "Шелковый путь" состоялось в центре Омска

"Еще во втором веке до нашей эры между Европой и Азией была проложена караванная дорога. Спустя столетия путь, который раньше занимал месяца, за считанные дни преодолевают гонщики. Пилоты увидят наши березовые леса и бескрайние поля, будут и пересеченные участки местности", - сказал на церемонии открытия губернатор Омской области Александр Бурков.

ОМСК, 1 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония начала международного ралли "Шелковый путь - 2021" состоялась в четверг вечером на центральной площади Омска, сообщает корреспондент ТАСС. В путь 91 экипаж из 32 стран отправится в пятницу утром, им предстоит преодолеть до конечной точки в Монголии 5 250 км.

Ралли "Шелковый путь" будет проходить как минимум до 2025 года

Мэр Омска Оксана Фадина отметила, что ралли уже вышло за рамки спортивного мероприятия. "Шелковый путь" - это символ международной дружбы и дипломатических отношений. И мы, омичи, гордимся тем, что стартовая позиция международного ралли "Шелковый путь" - именно здесь, в самом солнечном городе Сибири", - сказала она.

Спортивный старт ралли состоится в пятницу утром. В течение десяти следующих дней гонщикам предстоит пересечь Сибирь, добраться до Монголии и, пройдя через пустыню Гоби, завершить 11 июля заезд в Улан-Баторе. Российский этап проложен по территории четырех субъектов: Омской и Новосибирской областей, Алтайского края, Республики Алтай.

Общая протяженность гонки составляет 5 250 км, больше половины дистанции (2 850 км) - спецучастки с сочетанием технически сложных трасс и разнообразных ландшафтов в семи природных зонах. Традиционно в ралли соревнуются в трех категориях - внедорожники, грузовики и мотоциклы. На старт этого года выйдет 91 экипаж из 32 стран. Среди них, помимо грузовиков, 47 экипажей на внедорожниках и почти 30 - на облегченных мотовездеходах.