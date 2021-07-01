Участников Суперсерии по триатлону в Петербурге допустят к гонке при наличии ПЦР-теста

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Спортсмены, которые планируют принять участие в Суперсерии по триатлону 1 августа в Санкт-Петербурге, должны предоставить сертификат о вакцинации, результаты теста на антитела или отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

"Старт состоится, это было не так очевидно для нас, мы приложили довольно много усилий. Мы сейчас находимся в финальной стадии переговоров с Роспотребнадзором, который определяет правила проведения данного старта. Сейчас с высокой степени вероятности можно сказать, что мы нашли путь безопасного проведения этого важного международного соревнования в нашем городе. Допуск участников будет осуществляться на основании справки о вакцинации, наличии антител или ПЦР-тестирования, именно в таком формате мы видим возможное проведение данного соревнования", - сообщил он.

Вице-губернатор отметил, что участие в триатлоне является дополнительной возможностью посмотреть на достопримечательности города. "В Петербурге как всегда очень красивая трасса. Это и Елагин остров, где проходит беговой этап, это ЗСД - мы закрываем частично Западный скоростной диаметр для проведения соревнований, это будет уникальная возможность посмотреть на город с высоты нового Западного скоростного диаметра, ставшим новой известной точкой притяжения в Санкт-Петербурге. Это и Гребной канал, где пройдет велоэтап", - пояснил он.

Директор гонки ВЭБ.РФ Ironman 70.3 Russia St. Petersburg Василий Мозжухин добавил, что увеличивается количество триатлонных соревнований и профессиональных спортсменов, которые принимают в них участие. "В рамках соревнований пройдет этап Кубка России на средние дистанции среди профессиональных триатлетов. Все спортивное сообщество России очень радо тому, что изменяется не только количество проводимых триатлонных стартов, но также растет их качество и количество участвующих в них профессиональных атлетов и любителей. Полным ходом идет подготовка к гонке, соревнования пройдут с учетом всех эпидемиологических нюансов и протоколов, допуск спортсменов будет осуществляться по всем четким регламентам текущего времени", - сказал он.

Суперсерия-2021 состоит из семи этапов, основная цель которых - объединить на одной площадке любительское и профессиональное сообщества триатлона, привлечь массовое внимание зрителя и поставить триатлон в один ряд с самыми зрелищными видами спорта. Любители триатлона получают возможность выступить с профессионалами на одной площадке и сравнить результаты. Профессиональные спортсмены принимают участие в Суперсерии не только для того, чтобы промежуточно отследить свои результаты на крупнейших триатлонных мероприятиях России, но и ради того, чтобы побороться за призовой фонд, который будет создан специально для профессионалов на каждом этапе серии. При этом у профессиональных спортсменов есть возможность попасть на любой этап серии бесплатно, оставив заявку на участие.