Коблова: женская сборная России по борьбе как никогда сплоченно готовится к Играм в Токио

В четверг тренерский штаб женской сборной России по вольной борьбе объявил состав на предстоящую Олимпиаду. Для Кобловой Игры в Токио станут третьими в карьере.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по вольной борьбе как никогда сплоченно и дружно готовится к выступлению на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС рассказала серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова.

"Третий олимпийский цикл в моей карьере и третья Олимпиада - этому нельзя не радоваться. Спортивные состязания, Олимпиада - это всегда состояние праздника и цель для любого спортсмена. Очень приятно, что все девочки в этот раз взяли лицензии - на предыдущих Играх мы были без одного веса. Сейчас мы как никогда дружно, сплоченно готовимся к Играм", - рассказала Коблова.

"Сейчас мы в Сочи, 11 июля летим во Владивосток, откуда отправимся уже в Токио. Надеюсь, что всем нам будет сопутствовать удача и в подготовке, и непосредственно на Играх, что обойдемся без неприятностей в процессе подготовки и покажем в Токио хорошую, классную борьбу", - отметила спортсменка.

На вопрос ТАСС, насколько по сравнению с предыдущими Играми изменились соперницы 28-летней Кобловой, выступающей в весовой категории до 57 кг, спортсменка рассказала: "В соперницах немногое изменилось - все те же, разве что где-то девочки поднялись по весовой категории, где-то опустились. В любом случае главный соперник лично для меня - только я сама. Только от меня, от моей личной формы, моего состояния зависит желаемый результат".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.