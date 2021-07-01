Британский велогонщик Кавендиш выиграл шестой этап "Тур де Франс"

Кавендиш преодолел дистанцию 160,6 км в Шатору за 3 часа 17 минут 36 секунды, второе место занял бельгиец Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Fenix, третье время показал француз Насер Буханни из Arkea-Samsic.

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. Седьмой этап протяженностью 249,1 км пройдет 2 июля.

После шести этапов в общем зачете лидирует нидерландец Матье ван дер Пул (20:09.17) из Alpecin-Fenix, вторым идет словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates (+0.08), третьим - бельгиец Ваут ван Арт (+0.30), выступающий за Jumbo-Visma.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал Погачар.