Сергачев: вратарь клуба НХЛ "Тампа" Василевский способен выиграть матч в одиночку

В ночь на четверг "Тампа" во втором матче финальной серии плей-офф обыграла "Монреаль" со счетом 3:1. Василевский отразил 41 бросок и был признан первой звездой матча.

"Василевский способен выиграть матч в одиночку, что и продемонстрировал в среду. Наверное, главное его качество, которое помогает в этом: он ненавидит проигрывать. Каждый раз для него это серьезный удар, но, независимо от результата, он на каждую тренировку приходит на позитиве и начинает вкалывать, чтобы в следующий раз команда выиграла. Это по-настоящему заразно, что на льду, что вне его находиться рядом с ним - одно удовольствие", - сказал Сергачев.

"Тампа" ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет в Монреале в ночь на субботу.