Первый в сезоне "Формулы-1" "тройник" завершится вторым подряд этапом в Австрии

Если на старте сезона нидерландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон вели равную борьбу, то в последних гонках пилот "Ред Булл" явно доминирует. Ферстаппен выиграл три из последних четырех Гран-при, мог победить и во всех, если бы не обидный прокол за несколько кругов до финиша на этапе в Азербайджане. "Мерседес" во главе с Хэмилтоном пока явно уступает "Ред Булл" в скорости, а отставание британца от Ферстаппена в личном зачете уже составляет 16 очков.

ТАСС, 2 июля. Программа девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Австрии - стартует в пятницу двумя свободными практиками. Автодром "Ред Булл Ринг" в Шпильберге примет второй этап подряд и завершит так называемый тройник (три гонки за три недели).

Тяжело складывается сезон для россиянина Никиты Мазепина из "Хааса". Из-за слабой машины его единственным конкурентом на трассе является партнер по команде немец Мик Шумахер, но и эту борьбу россиянин проигрывает вчистую. Сам он объясняет это тем, что в его распоряжении болид, который гораздо тяжелее, чем у напарника, что не дает ему на равных соперничать с Шумахером. По словам гонщика, в ближайшие шесть-семь гонок ситуация не изменится.

Гран-при Австрии вернулся в календарь "Формулы-1" в 2014 году после 11-летнего отсутствия. Возвращение этапа стало возможным благодаря совладельцу компании "Ред Булл" Дитриху Матешицу, который купил гоночный комплекс и модернизировал его, а также построил новые трибуны. Автодром расположен в Шпильберге, трасса включает в себя четыре прямые и десять поворотов. С полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга.

Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали Хэмилтон (2016), его напарник Валттери Боттас (2017, 2020) и Ферстаппен (2018, 2019). В рамках Гран-при Штирии в Австрии выигрывали Хэмилтон (2020) и Ферстаппен (2021). Рекордсменом является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост (три победы).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:30 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00 мск).