Ферстаппен мчит к титулу. Пилот "Ред Булл" выиграл четвертую гонку в сезоне "Формулы-1"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Штирии. Нидерландец лидирует в личном зачете с 18-очковым преимуществом над британцем Льюисом Хэмилтоном. Во время уик-энда руководство "Формулы-1" объявило сразу две новости, касающиеся календаря - нынешнего и будущего. Сперва стало известно, что отмененный Гран-при Сингапура, который был запланирован на 1-3 октября, заменит этап в Турции. Это вторая попытка турецкого Гран-при войти в календарь нынешнего сезона - в первом случае он должен был заменить отмененный этап в Канаде, но действующие на тот момент коронавирусные ограничения на въезд в Турцию помешали этим планам.

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Вторая новость касалась будущего Гран-при России, а точнее - места его проведения. Этап с 2014 года неизменно проходит в Олимпийском парке Сочи, однако руководство "Формулы-1" вместе с промоутером Гран-при приняли решение сменить локацию - с 2023 года гонку будет принимать автодром "Игора Драйв", который расположен под Санкт-Петербургом. До этого времени организаторы планируют улучшить инфраструктуру трассы и ее конфигурацию. Пятничные свободные практики прошли под диктовку Ферстаппена - он выиграл обе сессии с достаточно солидным преимуществом для короткой трассы в Австрии. Хэмилтон держался неподалеку, но было заметно, что в скорости он уступает нидерландцу. Тем не менее в субботу семикратный чемпион мира смог ответить и выиграть третью сессию свободных заездов. А вот его партнер по команде финн Валттери Боттас подпортил себе уик-энд в пятницу, развернувшись на пит-лейн и получив за это штраф в виде потери трех позиций на старте. Квалификация сюрпризов не преподнесла - Ферстаппен подтвердил свою скорость, уверенно завоевав поул. Вторым стал Боттас, но из-за штрафа он откатился на пятую позицию, таким образом на первый ряд стартовой решетки переместился Хэмилтон. Следом за ним расположились британец Ландо Норрис ("Макларен") и мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл"). Едва не сотворил сенсацию британец Джордж Расселл из "Уильямса", которого все чаще прочат на место Боттаса в "Мерседес", - в квалификации он показал 11-й результат, проиграв десятому месту, дающему право выйти в финальный сегмент, всего 0,008 секунды.

Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" по ходу всего уик-энда заметно уступал напарнику по команде немцу Мику Шумахеру. В практиках москвич проигрывал сыну семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера более 0,5 секунды, что для короткого трека настоящая пропасть. В квалификации пилоты "Хааса" заняли последние два места - в этот раз Мазепин проиграл менее 0,1 секунды, но это стало следствием ошибки Шумахера на последнем быстром круге, из-за чего немец не смог улучшить свой результат. Гонка Первая пятерка на старте не изменилась, а вот позади была плотная борьба, жертвой которой стал француз Пьер Гасли ("Альфа Таури"). Он оказался зажатым между монегаском Шарлем Леклером ("Феррари") и испанцем Фернандо Алонсо ("Альпин"), в результате на его болиде было проколото колесо, из-за чего он досрочно завершил гонку. Леклер в этом эпизоде сломал переднее антикрыло и был вынужден заехать в боксы для его замены, после чего откатился в конец пелотона. Алонсо же остался цел и невредим. Вскоре Норрис резко потерял темп и пропустил вперед Переса и Боттаса. После обязательных пит-стопов финн опередил мексиканца в борьбе за третье место. Впереди них Ферстаппен медленно, но верно отрывался от Хэмилтона - к середине гонки преимущество нидерландца составляло более пяти секунд. Расселл после отличной квалификации проводил хорошую гонку и уверенно ехал в очковой зоне, но на пит-стопе у механиков возникли проблемы, из-за чего британец потерял много времени, откатился далеко назад, а вскоре и вовсе вынужден был сойти с дистанции.

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