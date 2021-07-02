Первые медалисты Евро определятся по итогам матчей в Санкт-Петербурге и Мюнхене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Две футбольные сборные, которые гарантируют себе медали чемпионата Европы, станут известны 2 июля после окончания четвертьфинальных матчей Швейцария - Испания и Италия - Бельгия. Первый призер Евро-2020 определится в Санкт-Петербурге.

В матче 1/8 финала сборная Испании в дополнительное время со счетом 5:3 обыграла хорватов, серебряных призеров чемпионата мира 2018 года. Швейцарцы на этой стадии турнира победили действующих чемпионов мира французов (3:3, 5:4 - по пенальти).

Последний раз матч за третье место на чемпионате Европы был сыгран в 1980 году, тогда сборная Чехословакии в Неаполе в серии послематчевых пенальти обыграла хозяев турнира итальянцев (1:1, 9:8). С 1984 года команды, отобравшиеся в четверку лучших и уступившие затем другим полуфиналистам на этой стадии, становились обладателями бронзовых наград.

Северная столица России в пятницу будет принимать заключительный для себя матч турнира, в 19:00 по московскому времени на поле стадиона "Санкт-Петербург" выйдут команды Швейцарии и Испании. Эти сборные сыграли друг с другом 22 матча, 16 встреч выиграли испанцы. Единственная победа швейцарцев датируется 2010 годом, тогда на чемпионате мира в Южной Африке они обыграли на тот момент действующих чемпионов Европы со счетом 1:0 в первом туре группового этапа. Однако та неудача не смогла подкосить команду Висенте дель Боске, которая в итоге выиграла турнир.